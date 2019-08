Korruptionsprävention: Nachschulungsbedarf in Ministerien

Was das Thema Korruptionsprävention betrifft, dürfte es hinsichtlich der Bewusstseinsbildung in einigen Ministerien Nachholbedarf geben. Wie nun die Beantwortung einer ganzen Reihe parlamentarischer Anfragen der NEOS gezeigt hat, ist die Anzahl der einschlägig geschulten Mitarbeiter teilweise recht gering.

Demnach haben im Bildungs- und Wissenschaftsministerium 14,7 Prozent der Mitarbeiter eine Compliance-Schulung absolviert. Im Bundeskanzleramt und im Arbeits- und Sozialministerium liegt die Quote bei 15,2 bzw. 17,33 Prozent. "Zwar ist das Thema Korruptionsbekämpfung in allen Ministerien in der Grundausbildung verankert. Es gibt jedoch für Führungskräfte weitgehend keine vertiefenden Schulungen", bedauert NEOS-Justizsprecherin Irmgard Griss den Ist-Zustand. Sie fordert verpflichtende Schulungen für alle Führungskräfte: "Nur wer sensibilisiert ist, ist weniger anfällig für Korruption."