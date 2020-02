Korruptions-Strafe brachte Airbus Milliardenverlust ein

Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat 2019 dem Korruptionsskandal Tribut gezollt und einen Verlust von 1,36 Mrd. Euro eingefahren. Ein Jahr zuvor hatte der Gewinn noch mehr als 3 Mrd. Euro betragen. Nach einer Einigung mit Behörden wegen Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen hatte Airbus eingewilligt, zusammen 3,6 Mrd. Euro in Frankreich, Großbritannien und den USA zu zahlen.

Wegen zunehmend schlechter Exportaussichten für den Militärtransporter A400M verbuchte Airbus Sonderbelastungen von 1,2 Mrd. Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Eine Ursache sei das Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Der US-Rivale Boeing war zuletzt wegen des Flugverbots für die 737 MAX ebenfalls mit rund 640 Mio. Dollar (586,4 Mio. Euro) in die roten Zahlen gerutscht, nachdem er im Vorjahr noch einen Gewinn von fast 10,5 Mrd. Dollar verbucht hatte.

In Frankreich ist der Löwenanteil der Strafe in der Korruptionsaffäre fällig geworden - nämlich 2,1 Mrd. Euro. In Großbritannien beläuft sich die Geldstrafe auf knapp 984 Mio. Euro, die USA sollen knapp 526 Mio. Euro bekommen. Der frühere deutsche Konzernchef Thomas Enders hatte bereits die Mitarbeiter des Luft- und Raumfahrtkonzerns auf die Möglichkeit "erheblicher Strafen" eingestimmt. Auslöser der Ermittlungen war eine Selbstanzeige des Unternehmens. Die Behörden untersuchten unter anderem Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit Verträgen beim Verkauf von Zivilflugzeugen und Satelliten.