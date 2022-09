Korngolds "Tote Stadt" als Psychothriller in Linz

Mit einer vor allem musikalisch umjubelten Premiere von Erich Wolfgang Korngolds Meisterwerk "Die tote Stadt" hat am Samstag die Opernsaison am Linzer Musiktheater begonnen. Wiederum ist es Opern- und Orchesterchef Markus Poschner, der zusammen mit dem motivierten, bestens disponierten Bruckner Orchester Linz und den beiden Interpreten der Hauptrollen den Erfolg grundgelegt hat. Die Inszenierung der düsteren und beklemmenden Handlung stand dem Hörerlebnis nicht nach.

Die Geschichte der Toten Stadt - dem Synonym für sich überall ereignende menschliche Schicksale - führt in eine Welt von Traum und Wirklichkeit. Paul lebt nach dem Tod seiner geliebten Frau in unbewältigter Trauer, bis ihm in der Tänzerin Marietta die scheinbar Wiedergeborene begegnet. Mit ihr versucht er an das Gewesene anzuschließen. Sie will jedoch Paul "ganz oder gar nicht" gehören. Pauls Leidenschaft verwandelt sich in Wahn. Er tötet Marietta, die nun das "vollendete Ebenbild" seiner verstorbenen Frau ist. Der Traum von ihrer Wiederkehr ist zerstört.