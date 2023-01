Koran-Verbrennung in Schweden sorgt für Protest der Türkei

Wegen einer in Schweden von den Behörden genehmigten Demonstration von Rechtsextremisten vor der türkischen Botschaft hat Ankara einen Ministerbesuch aus dem skandinavischen Land abgesagt. Die für 27. Jänner geplante Visite von Verteidigungsminister Pal Jonson habe nun ihre "Wichtigkeit und Bedeutung verloren" und sei deshalb gestrichen worden, erklärte am Samstag dessen türkischer Amtskollege Hulusi Akar. Das Präsidentenamt sprach von einer "Ermutigung zu Hassverbrechen".

Jonson hatte sich während des Besuchs dafür einsetzen wollen, dass die Türkei ihren Widerstand gegen einen NATOo-Beitritt Schwedens aufgibt. Ankara ist jedoch erzürnt darüber, dass der Rechtsextremist Rasmus Paludan am Samstag vor der türkischen Botschaft in Stockholm demonstrieren durfte. Paludan verbrannte, wie zuvor angekündigt, während des Protests einen Koran.

Nach Angaben eines AFP-Journalisten fand der Protest am Samstag wie geplant und unter großem Polizeischutz statt. Rund hundert Menschen, darunter zahlreiche Journalisten, versammelten sich in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm.

Bereits am Freitag hatte die Türkei den schwedischen Botschafter ins Außenministerium in Ankara zitiert, um die "provokative Aktion zu verurteilen, die eindeutig ein Hassverbrechen darstellt - in den stärksten Worten", wie aus diplomatischen Kreisen verlautete. Es war bereits die zweite Einberufung des schwedischen Botschafters in Ankara innerhalb weniger Tage.