Köpplinger leitet Münchner Gärtnerplatztheater bis 2030

Der Österreicher Josef E. Köpplinger (59) bleibt bis 2030 Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) gab am Donnerstag die Verlängerung des Vertrags des seit der Spielzeit 2012/2013 amtierenden Staatsintendanten um weitere drei Jahre bekannt. "Alle lieben das Gärtnerplatztheater - und Intendant Josef Köpplinger ist der kreative Kopf dieser Theatermagie", ließ Blume verlauten.

"Die bunte Mischung aus klassischen Opernproduktionen, Operetten, Musicals und experimentierfreudigem Tanztheater bei hohem künstlerischem Anspruch macht einfach Spaß und zieht Groß wie Klein in den Bann des Theaters", begeisterte sich der Minister und wies auch auf einen erfreulichen wirtschaftlichen Aspekt hin: "Dieser besondere Spirit am Gärtnerplatztheater wird belohnt: In der aktuellen Saison liegt die Auslastung bei 94 Prozent. Das ist beeindruckend!"

Köpplinger, 1964 in Hainburg an der Donau geboren und Absolvent der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, arbeitete als freier Regisseur für Schauspiel, Oper, Operette und Musical, ehe er 2004 Schauspielintendant am Theater St. Gallen wurde. 2007 bis 2012 war er Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, eines Mehrspartenhauses. In einem Statement freute er sich heute über die Vertragsverlängerung: "Gemeinsam werden wir am Profil eines offenen, der Freiheit der Kunst keine Grenzen setzenden Musiktheaters weiterarbeiten. Ganz im Sinne von Friedrich Hebbel: 'Die Kunst ist das Gewissen der Menschheit'."