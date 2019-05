Kopftuchverbot: Ausschussfeststellung nicht verbindlich

Der Nationalrat beschließt am Donnerstag ein Kopftuchverbot in Österreichs Volksschulen. Zu dem Initiativantrag der Koalition gibt es eine Ausschussfeststellung, wonach etwa die jüdische Kippa oder die Patka der Sikhs nicht vom Verbot betroffen sei. Verfassungsjurist Theo Öhlinger hält dies für überhaupt nicht verbindlich, aber auch für überflüssig, wie er auf APA-Anfrage erklärte.

Eine Ausschussfestlegung sei eine Auslegungshilfe, wenn das betreffende Gericht das wolle. “Wenn es nicht will, ignoriert es das”, so Öhlinger. In der Festlegung heißt es wörtlich, dass nur jene Art von Bekleidung gemeint sei, “die das gesamte Haupthaar oder große Teile dessen verhüllt”. Patka und Kippa fielen daher nicht unter diese Regelung.