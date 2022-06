„Konzert mit Freunden“ in der Pfarrkirche

Am 2. Juli gastieren die Sommerkonzerte der „konzert miniaturen vorderland“ in Weiler.

Gesellige Treffpunkte

Die konzert miniaturen vorderland sind eine Konzertreihe für Kammermusik in der Region Vorderland – sie bieten kleine Konzerte mit einer Stunde großer Musik. „Junge aufstrebende Musiker aus den regionalen Gemeinden begegnen sich auf Augenhöhe mit herausragenden professionellen Musikern der Region und erarbeiten in stimmiger Atmosphäre exzellente Konzerte. Die Konzertorte sind Kirchen oder alte stilvolle Gemäuer der Gemeinden der Region“, erklärt Stefan Susana, Dirigent und Cellist, sowie Gründer der „CAMERATA VORDERLAND“. Zeitgleich mit dem Kammerorchester war 2018 das Musikfestival „Weiler Herbst“ 2018 ins Leben gerufen worden. „Coronabedingt war es ab 2020 nicht mehr möglich, mit dem ganzen Orchester aufzutreten. So entstand des coronataugliche Format konzert miniaturen“, erzählt Stefan Susana. Die Konzerte sind gleichzeitig geselliger Treffpunkt für die Menschen in der Region und von den Besuchern zu Fuß erreichbar.

Junge Musiker

Am Samstag, 2. Juli 2022, kommen die Menschen in Weiler und Umgebung in den Genuss des Sommerkonzertes. Um 20 Uhr beginnt der Auftritt der jungen Musiker in der Pfarrkirche Weiler. Mit dabei sind Fiona Warenitsch (Violine), Anja Bodlak (Violine), Franio Pasion (Viola) und Stefan Susana (Cello). Moderiert wird das Konzerterlebnis von der Musikwissenschaftlerin Dorit Wocher – sie wird die Besucher mit historisch relevanten und musikwissenschaftlichen Hintergrundinfos versorgen. Für die jungen Musiker aus der Region ist die Konzertreihe eine besondere Chance, in der Gruppe zu musizieren und sie freuen sich auf viele Besucher. „Ich bin dieses Jahr das erste Mal bei der CAMERATA VORDERLAND dabei und hab mich ab dem ersten Moment wohlgefühlt. Vor allem das Kennenlernen und Musizieren mit Musikern, die so talentiert sind, macht mir enorm viel Spaß“, sagt Anja Bodlak, 15 Jahre. „Ich hatte selten so viel Spaß beim Proben und in den Konzerten“, meint auch Franio Pasion, 16 Jahre.