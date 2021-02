Konzerne können Staaten wegen Klimaschutzmaßnahmen klagen

Die globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation Attac hat am Mittwoch vor dem wenig bekannten Energiecharta-Vertrag (ECT) gewarnt. Laut dem Journalistennetzwerk Investigate Europe stellt der Vertrag eine große Gefahr für den Klimaschutz dar, weil ihn Energiekonzerne nutzen können, um EU-Staaten vor internationalen Schiedsgerichten (ISDS) auf Milliardenentschädigung zu klagen, wenn Gesetzgeber neue Klimaschutzmaßnahmen beschließen.

"In den kommenden Jahren könnten Europas Staaten Milliarden an Entschädigung zahlen müssen oder, aus Angst davor, geplante Klimagesetze aufweichen", schreibt Investigate Europe. Den vage formulierten Energiecharta-Vertrag hätten Anfang der Neunzigerjahre alle EU-Staaten unterschrieben.

Fossile Energiekonzerne könnten allein in der EU, Großbritannien und in der Schweiz Profitminderung ihrer Infrastruktur im Wert von knapp 345 Mrd. Euro einklagen, so Attac mit Verweis auf die Berechnungen der Journalisten. Drei Viertel davon seien Gas- und Ölfelder (126 Mrd. Euro) sowie Pipelines (148 Mrd. Euro). "Allein in Österreich werden Pipelines im Wert vom 5,39 Milliarden Euro vom ECT abgedeckt", so Attac.