Konzeptkünstler Josef Bauer im Belvedere 21

Mit "Demonstration" widmet das Belvedere 21 dem oberösterreichischen Konzeptkünstler Josef Bauer eine nach eigenen Angaben "längst überfällige" Personale. Die von Harald Krejci kuratiert Schau versammelt rund 100 Arbeiten Bauers, die sich im Spannungsfeld zwischen Bild und Text bewegen. Buchstaben, Zeichen, Symbole - sie bedeuten hier mehr, als es auf den ersten Blick scheint.

Selbst bezeichnet der 1934 in Wels geborene Bauer einen Teil seiner Arbeiten als "taktile Poesie". Sprachzeichen und Objekte werden von ihm kombiniert und im Raum positioniert, wodurch eine Beziehung mit der Umgebung, aber auch dem Betrachter entsteht. Ein riesiges A lehnt in einer Ecke, davor am Boden ist ORT zu lesen, während an Wänden mit der Bedeutung von Worten und ihrer Farbgebung gespielt wird - so erscheint die Farbbezeichnung "gelb" in blauen Lettern auf rotem Hintergrund, bei "rot" sind wiederum die Buchstaben in gelb gehalten und die Fläche selbst in blau.