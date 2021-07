Kontrolle über Pkw verloren und 20 Meter abgestürzt

In Dornbirn kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Am Samstag gegen 19 Uhr fuhr ein 19-jähriger, in Egg wohnhafter Mann, mit einem Pkw in Dornbirn auf der Wälderstraße (L49) stadtwärts. Höhe Straßenkilometer 5,15 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Der PKW stürzte ca. 20 Meter über die abfallende Böschung und kam auf dem Dach im Bachbett zum Liegen.