Konsumentenschützer kritisieren Schadstoffe in Kokosmilch

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat Kokosmilch - 13 Produkte, darunter fünf in Bio-Qualität - getestet. Nur für ein Erzeugnis ging sich eine "gute" Bewertung aus. "Vor allem Schadstoffe wie Bisphenol A und Mineralölrückstände trüben den Genuss", kritisierten die Fachleute: Acht Produkte erhielten ein "durchschnittlich", drei ein "weniger zufriedenstellend", eines wurde wegen des hohen Gehalts an Bisphenol A (BPA) als "nicht zufriedenstellend" bezeichnet.

In zehn von 13 Produkten sei im Labor BPA nachgewiesen worden, berichtete der VKI. Bei der am schlechtesten bewerteten Kokosnussmilch eines Diskonters habe die gemessene Menge den geltenden Grenzwert überschritten. Der Anbieter hat die betroffene Charge bereits vorsorglich zurückgerufen und vom Verzehr abgeraten.

BPA kann über die Beschichtung von Konservendosen in Lebensmittel gelangen. "Alle getesteten Produkte, die in Konservendosen erhältlich sind, wiesen demnach auch Bisphenol A auf", so die Fachleute. In drei Erzeugnissen aus Verbundkartons war der Stoff nicht enthalten.