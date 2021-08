Konsumenten greifen immer öfter zu Bio-Produkten

Das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum ist einer Umfrage zufolge wichtiger denn je. Vor allem beim Kauf von Nahrungsmitteln spiele Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, so der Handelsverband. Das ergab eine Verbraucher-Umfrage gemeinsam mit der Marktforschungsagentur MindTake Research. Für rund 90 Prozent der Befragten ist die Herkunft der Lebensmittel demnach (sehr) wichtig. Für eine artgerechte Tierhaltung würden rund 80 Prozent eine Preiserhöhung bei Fleisch akzeptieren.

"Selten war das Bewusstsein für einen nachhaltigen, möglichst regionalen Konsum so ausgeprägt wie heute", hielt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Donnerstag fest. Seit Beginn der Coronapandemie haben die Produktionsbedingungen von Nahrungsmitteln für rund 44 Prozent der befragten Konsumentinnen und Konsumenten an Bedeutung gewonnen, so der Handelsverband. Rund ein Drittel der Befragten kaufe seither auch verstärkt biologische Produkte.