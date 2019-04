Konsortium um Benko übernimmt Flughafen Bozen

Der Flughafen Bozen geht in private Hände. Ein Konsortium rund um den Immobilieninvestor Rene Benko, den Industriellen Hans Peter Haselsteiner sowie den Bozner Unternehmer Josef Gostner hat sich laut Medienberichten mit seinem Angebot den Zuschlag für die Flughafengesellschaft ABD gesichert, die dem Land Südtirol gehört.

Die privaten Betreiber wollen offenbar möglichst schnell wieder Linienflüge anbieten. Zunächst seien zwei Flüge pro Tag nach Rom geplant. Sie sollen in der Früh und am Abend erfolgen. Auch München, Frankfurt und Wien werden laut einem Bericht der Tageszeitung “Dolomiten” als mögliche weitere Flugziele ins Auge gefasst. Langfristig würden bis zu zehn Flüge ab Bozen am Tag angepeilt.