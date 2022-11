"Könnte wärmstes Jahr werden"

Klimaexperte Andreas Orlik sprach in "Vorarlberg LIVE" über das vermeintliche Rekordjahr 2022.

In Österreich war der vergangene Oktober einer der wärmsten in der Messgeschichte. Wie sich das Klima entwickelt hat und welche Trends sich ablesen lassen: Klimatologen Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) gab im Gespräch bei Vorarlberg Live Einblick.

Der Wissenschafter beschäftigt sich im Arbeitsalltag mit Wetterdaten, die circa zehnminütig in die Datenbank eingehen. Diese werden mit Informationen aus der Vergangenheit in Relation gebracht. Daraus lässt sich schließen, wie sich das Klima wandelt. Sehr warme Monate kommen zwar immer wieder vor. In Bregenz war der Oktober jedoch der wärmste Monat der Messgeschichte. "Für sich allein betrachtet ist das noch nichts Besonderes. Allerdings können insgesamt beobachten, dass diese Wetterrekorde zunehmen", sagt Orlik.

Mehr Gefahren am Berg

Mit der Zunahme der Wintertemperaturen wird die Schneedeckendauer weiter zurückgehen, vor allem zwischen 1000 und 1500 Metern. Das ist auch für den Wintersport relevant. "Aufgrund der Erwärmung wird es in den Alpentälern und Mittelgebirgslagen weniger Schnee geben." In Lech/Zürs wurde etwa erst im November der Weltcup abgesagt. "Dass die Schneedecke auch im Oktober noch nicht vorhanden ist, kann schon einmal vorkommen. Der Winter wird jedoch kürzer, die Schneedecke baut sich später auf und schmilzt schneller ab", präzisiert der Zamg-Experte.

Auch der Rückgang der Gletscher wird sich weiter beschleunigen, so Orlik. Gerade in den Sommermonaten, die immer heißer werden, merkt man die Verletzlichkeit. In den unteren Lagen könnten die österreichischen Gletscher in zwanzig bis dreißig Jahren verschwinden.

Durch die milden Temperaturen steigen die Gefahren im Gebirge. Das ist gerade auf Vorarlbergs höchstem Berg dem Piz Buin zunehmend ein Thema. Die Permafrostböden tauen auf. Das Gestein im Hochgebirge wird lockerer und kann dadurch leichter ins Tal stürzen. Felsstürze kommen häufiger vor. Nicht nur im Winter macht sich die Erderhitzung bemerkbar. Seit einigen Sommern sprechen Meteorologen immer häufiger von "Tropennächten". Orlik erklärt, was darunter zu verstehen ist: "Das heißt, dass die Temperatur innerhalb von 24 Stunden nicht unter 20 Grad Celsius sinkt." Das merke man vor allem in stark verbauten, städtischen Gebieten, wie in Wien. In Vorarlberg ist dieses Phänomen noch nicht so ausgeprägt.

Das Jahr 2022 wird mit ziemlich Sicherheit zu einem der heißesten Monate seit Beginn der Messgeschichte werden, auch in Vorarlberg. Es komme nun darauf an, wie sich der Dezember entwickelt. "Es könnte sich sogar noch das wärmste Jahr ausgehen", sagt Zamg-Experte Alexander Orlik. Soviel kann er schon jetzt prognostizieren: Es wird auf jedenfall nicht mehr kälter werden als im fünftwärmsten Jahr der Messegeschichte.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

