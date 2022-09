Konkreter Missbrauchsverdacht gegen Wiener Lehrer seit 2013

Gegen den Lehrer, der an einer Wiener Mittelschule mehr als zwei Dutzend Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, hatte schon 2013 ein konkreter Missbrauchsverdacht bestanden. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht des "Standard". Wie Pressesprecher Raimund Schwaigerlehner der APA mitteilte, wurde der Lehrer damals sogar von einem mittlerweile pensionierten Kriminalisten als Beschuldigter vernommen.

Was aus der Anzeige wurde, ist derzeit unklar. Fest steht, dass sie nicht von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bearbeitet wurde, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, am Mittwoch auf APA-Anfrage mitteilte. Polizeisprecher Schwaigerlehner erklärte, sie sei aufgrund des mutmaßlichen Tatorts am Wolfgangsee in ein anderes Bundesland - Salzburg oder Oberösterreich - weitergeschickt worden. Näheres lasse sich für die Polizei nicht mehr herausfinden. Aufgrund des Selbstmords des Lehrers, der sich nach einer Anzeige eines früheren Schülers im April 2019 das Leben genommen hatte, "können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr auf den Akt zugreifen", erläuterte Schwaigerlehner.