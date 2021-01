Konjunkturerholung erst ab Sommer erwartet

Im Dezember hat sich die Konjunkturstimmung in Österreich kurzzeitig aufgehellt - eine breite Erholung wird es aus Sicht der Ökonomen der Bank Austria aber erst im zweiten Halbjahr geben. Für das Gesamtjahr 2021 erwarten sie mehr als 3 Prozent Wirtschaftswachstum - nach vermutlich 7 Prozent BIP-Rückgang im abgelaufenen Jahr. Einem schwachen Start sollte heuer beginnend mit der warmen Jahreszeit eine rasche Erholung folgen.

Nach den weiter schwierigen Bedingungen über den Winter sei im zweiten Quartal eine von Basis- und Nachholeffekten angetriebenen Gegenbewegung der Konjunktur zu erwarten. Erst danach könnte auf Basis einer breiten und dann auch nachhaltigen Stimmungsverbesserung im zweiten Halbjahr eine grundlegende wirtschaftliche Erholung einsetzen können, so der Bank-Ökonom Walter Pudschedl: "Mit hoher Dynamik ab dem Spätsommer ist für 2021 ein Wirtschaftswachstum von über 3 Prozent in Sicht." Für 2022 hält man einen BIP-Anstieg von 5 Prozent für möglich, unterstützt durch fiskal- und geldpolitische Maßnahmen.

Ende 2020 dürfte Österreich erneut in eine Rezession geschlittert sein, sodass die Wirtschaftsleistung im gesamten Vorjahr um über 7 Prozent eingebrochen sein dürfte, nimmt Chefökonom Stefan Bruckbauer an. Damit wäre der BIP-Rückgang im Corona-Jahr 2020 etwa doppelt so stark gewesen wie im Finanzkrisenjahr 2009. Zum Vergleich: Beim Haupthandelspartner Deutschland ist die Wirtschaft 2020 nur um 5 Prozent eingebrochen, und im vierten Quartal dürfte sich die dortige Wirtschaft zumindest seitwärts bewegt haben, aber nicht zurückgefallen sein, hat das Statistische Bundesamt am Donnerstag bekanntgegeben.