Konjunktur trübt sich massiv ein

Der Konjunkturmotor gerät ins Stocken. Das heimische Wirtschaftswachstum soll sich heuer gegenüber 2018 von 2,7 auf zumindest 1,6 Prozent scharf einbremsen, geht aus dem Bank-Austria-Konjunkturindikator von Freitag hervor. Es könnte aber auch noch schlimmer kommen: Das Wachstum werde eher noch geringer ausfallen, denn positiv überraschen. Die Stimmung ist insgesamt deutlich gesunken.

2020 kämen mit der “weiteren Verlangsamung der Dynamik in China und einer voraussichtlich spürbaren Abschwächung der US-Konjunktur” noch zwei belastende Faktoren hinzu, betont der Chefökonom der UniCredit Bank Austria, Stefan Bruckbauer. Das heimische BIP dürfte dann nur noch um 1,5 Prozent steigen, so die derzeitige Erwartung.

Der “UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator” habe im Februar “mittlerweile den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht”, stellt Bruckbauer fest. Zu Beginn des heurigen Jahres werde der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) “erstmals seit zweieinhalb Jahren in einem Quartal weniger als 2 Prozent im Jahresvergleich betragen”.

Vor allem in der Industrie ist die Stimmung gedrückt. Am Bau herrscht aber noch Optimismus. Im Dienstleistungssektor hat sie sich laut UniCredit Bank Austria kaum verändert.

Die Arbeitslosigkeit dürfte nach Einschätzung der Ökonomen nur noch bis Mitte des Jahres zurückgehen. Im Gesamtjahr dürfte die Quote (nach nationaler Definition) heuer gegenüber dem Vorjahr von 7,7 zwar noch auf 7,3 Prozent sinken, dann aber auch 2020 bei diesem Wert verharren, erwarten die Volkswirte. “Ab Mitte 2019 wird die Arbeitslosigkeit in Österreich voraussichtlich nicht mehr sinken”, so Ökonom Walter Pudschedl. Dank des wetterbedingt guten Starts ins Jahr werde der Vorjahreswert heuer jedoch erneut “spürbar unterschritten”. “Für 2020 ist allerdings keine weitere Verbesserung zu erwarten.”