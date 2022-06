Konjunktur im Einzelhandel dürfte sich 2022 abschwächen

Hohe Lebensmittelpreise und ein zunehmend trüberes Konsumklima dürften die Einzelhandelskonjunktur in den nächsten Monaten ausbremsen. Nach einem kräftigen preisbereinigten Umsatzplus von 2,8 Prozent im Jahr 2021 werde die Sparte heuer voraussichtlich nurmehr ein reales Wachstum von etwas mehr als 1 Prozent erreichen, geht aus einem Branchenbericht der Bank Austria hervor. Vor allem Teilbereiche abseits des Lebensmittelhandels dürften im Vergleich zum Vorjahr Tempo einbüßen.

"Anfang 2022 kündigten die erfreulichen Arbeitsmarktdaten, erste hohe Tariflohnabschlüsse und der erwartete starke Zuwachs der verfügbaren Einkommen kräftig steigende Konsumausgaben an", heißt es in dem Bericht. Das Einzelhandelsergebnis lag im ersten Quartal 2022 bei 1,6 Prozent. Gedrückt wurde es vom Lebensmittelsektor, der unter anderem durch die Öffnung der Gastronomie nach den Corona-Lockdowns weniger Umsätze erzielt habe. Ohne den Lebensmittelhandel lag der Einzelhandelsumsatz bis März 2022 sogar bei plus 8,3 Prozent.