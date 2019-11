Konjunktur 2020 so schwach wie zuletzt 2015

Das heimische Wirtschaftswachstum bremst sich zusehends ein und erreicht 2020 mit voraussichtlich rund 1 Prozent ein Fünfjahrestief. Für heuer gehen die Ökonomen der UniCredit Bank Austria nur noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent aus, nach einem wesentlich deutlicherem Plus von 2,4 Prozent im vergangenen Jahr.

"Die Inlandskonjunktur verliert an Dynamik", erklärte Chefökonom Stefan Bruckbauer am Freitag. Die Stimmung in der Bauwirtschaft und im Dienstleistungssektor habe sich verschlechtert. "Und trotz der jüngst leichten Aufwärtsbewegung zeigt mittelfristig auch der Trend des Verbrauchervertrauens nach unten."