König Charles III und ein Dutzend Nonnen zu Gast in Rankweils Vinomnasaal

Das Kränzchen vom Frauenbund Rankweil vor ausverkauftem Haus übertraf alle Erwartungen.

RANKWEIL. Einmal mehr ein absolutes Highlight und Pflichttermin im Rankweiler Faschingskalender war das Kaffeekränzchen vom Frauenbund Rankweil. Schon eine lange Zeit vor der offiziellen Anmeldung zu diesem Leckerbissen waren hunderte Eintrittskarten weg. Die Jubiläumsausgabe übertraf alle Erwartungen. Das 50. Kränzchen des Rankweiler Verein brachte im mehrstündigen Showprogramm einfach nur Klasseleistungen von sämtlichen Menschen, die auf der Bühne im Vinomnasaal vor ausverkauftem Haus zu bewundern waren. So viele Frauen wie noch nie, sogar extra aus der Schweiz und aus ganz Vorarlberg waren die Ladies angereist, wollten sich das legendäre Event nicht entgehen lassen. Seit 27 Jahren ist Ilse Sonderegger Obfrau vom Frauenbund Rankweil. „Ohne mein großes, starkes Team im Hintergrund und den vielen ehrenamtlichen Helfern wäre ein solches Kränzchen nie und nimmer möglich“, sagt sie im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten. Neun Stunden bot die närrische Veranstaltung für Jung und Alt ein Spitzenprogramm und alle Besucher kamen voll auf ihre Kosten. Der Auftritt von einigen Mitgliedern vom Närrischen Kleeblatt zum Thema König Charles III zu Gast im Rankweiler Vinomnasaal wurde zum Renner. Begeistert waren die größtenteils maskierten weiblichen Zuschauer auch von den vielen Vorführungen am Nachmittag und am Abend mit Heidi Jehle, Nadine Piazzi, Stefanie Fink, Sabrina Schnetzer, Susi Vedder, Evi Knünz, Ilse Sonderegger, Melitta Matis, Maria Bertsch um nur die wichtigsten Hobby-Schauspieler zu nennen. Zum Schluss waren ein Dutzend Nonnen vom Rankweiler Karmel-Kloster auf der Bühne mit Bravour im Einsatz. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Partyband „Jackpot“ mit Rainer und Jessica. Gesehen wurden unter den vielen Ballgästen zum großen Jubiläum auch Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall als Piratin, Gemeinderätin Karin Reith, die Gemeindevertreter Magdalena Wöß und Drazana Malinovic, Jasmin Entner, Susanne Entner und Monika Dobler.VN-TK