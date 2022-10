Der nur alle fünf Jahre stattfindende Kongress der Kommunistischen Partei in China endet am Samstag in Peking mit Änderungen der Parteiverfassung. Die Ideologie von Staats- und Parteichef Xi Jinping und seine dauerhafte Führungsrolle sollen am Ende des einwöchigen Parteitages noch tiefer verankert werden.

Die 2.300 Delegierten bestimmen auch ein neues Zentralkomitee, das auf seiner ersten Plenarsitzung am Sonntag ein neues Politbüro und dessen mächtigen Ständigen Ausschuss billigen wird. Dann wird allen Erwartungen nach auch Xi Jinping als Generalsekretär für eine ungewöhnliche dritte Amtszeit bestätigt.

Der 69-jährige setzt sich damit über bisher respektierte Alters- und Amtszeitbegrenzungen hinweg. Der Personalwechsel im Politbüro wird auch Erkenntnisse für die im März bevorstehende Regierungsneubildung liefern, wenn Premier Li Keqiang abtreten wird.