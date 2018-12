Kongo verschiebt Präsidentenwahl um eine Woche

Drei Tage vor der Präsidentenwahl hat die Wahlkommission im Kongo eine Verschiebung der Abstimmung um eine Woche angeordnet. Es fehlten Wahlunterlagen, hieß es von der Behörde am Freitag. Grund sei ein Großbrand in einem Lager der Wahlkommission. Die Wahl hätte ursprünglich bereits vor zwei Jahren stattfinden sollen, wurde aber aus unterschiedlichen Gründen immer wieder verschoben.

Diesmal soll ein Großbrand in einem Lager der Wahlkommission in Kinshasa Wahlunterlagen und Tausende Wahlmaschinen zerstört haben. Der Brand habe sich in der vergangenen Woche ereignet, teilte die Vorsitzende der Wahlkommission, Corneille Nangaa, am Donnerstag in der Hauptstadt Kinshasa mit.