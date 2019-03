Konflikt zwischen "Krone"-Eigentümern eskaliert wieder

Der Konflikt zwischen den Eigentümern der "Kronen Zeitung", der Familie Dichand und der deutschen Funke-Gruppe, eskaliert wieder. Nachdem die deutschen Hälfteeigentümer die Entlassung von "Krone"-Chefredakteur Christoph Dichand wegen ungerechtfertigter Spesen einklagen wollen, kontert dessen Anwältin Huberta Gheneff ihrerseits mit einer "Ausschlussklage" gegen die "Funke"-Gruppe.

Befeuert wurde der Konflikt zwischen den beiden Krone-Gesellschaftern im vorigen November durch den Einstieg des österreichischen Immobilien-Unternehmers Rene Benko (bzw. dessen Signa Holding). Benko hält nun 49 Prozent an der WAZ Ausland Holding, also an jener Firma, in der die “Funke”-Gruppe ihre Anteile an “Krone” und “Kurier” gebündelt hat, und ist laut Medienberichten an einer Totalübernahme der deutschen Anteile interessiert. Die von Dichand geführte “Kronen Zeitung” kündigte daraufhin einen Kampf um ihre “Unabhängigkeit” an.