Konflikt zwischen Israel und Palästinensern heizt sich auf

Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen heizt sich weiter auf. Nach weiteren Angriffen mit Geschossen und Sprengstoff-Ballons aus dem Palästinensergebiet beschossen israelische Kampfjets mehrere Ziele im Norden des Küstenstreifens, wie das Militär in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Es habe sich um "Terrorziele" der im Gazastreifen herrschenden Hamas gehandelt.

Am Samstagabend hatten militante Palästinenser ein Geschoß auf Israel abgefeuert, während Ex-Militärchef Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß das Grenzgebiet besuchte. Die Lage verschärft sich damit nur einen Monat vor der nächsten Parlamentswahl in Israel. Das israelische Fernsehen berichtete am Sonntag, Israels Armee richte sich auf eine mögliche größere Eskalation ein.