Kondomautomaten aufgeflext, jetzt verurteilt

22-Jähriger muss wegen Einbruchsdiebstahl 960 Euro Strafe bezahlen.

Der junge Serbe war in erster Linie auf Geld aus. Er war damals spielsüchtig, Zigaretten kamen ihm zwar auch gelegen, aber die Kondome nahm dann angeblich sein Freund mit. Die beiden parkten im Juni in den frühen Morgenstunden am Casinoparkplatz in Riezlern, packten ihre Flex aus und gingen zu einem Zigaretten- und Kondomautomaten. Sie schnitten die Geräte auf und holten Geld und Ware im Wert von jeweils rund 800 Euro raus.