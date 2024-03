Komponist Peter Eötvös 80-jährig gestorben

Der ungarische Komponist und Dirigent Peter Eötvös ist tot. Er starb heute, Sonntag, früh im Alter von 80 Jahren in Budapest, teilte der Musikverlag Schott Music unter Berufung auf die Familie des Künstlers mit. Mit Eötvös "verliert die Musikwelt einen der meistgespielten Opernkomponisten unserer Zeit", heißt es in der Mitteilung.

Besonders in Österreich und Deutschland hat sich Eötvös als Fixpunkt in den Spielplänen der Konzerthäuser und Musiktheater etabliert. Er lernte bei großen Meistern wie Zoltan Kodaly, Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez.

Zu Eötvös umfangreichem Œuvre zählen unter anderem vierzehn Opern und Musiktheaterstücke, aber auch zahlreiche Orchesterstücke mit Titeln wie "Psychokosmos" (1993), "Seven - Memorial for the Columbia Astronauts" (2006), "Multiversum" (2017) oder "Ligetidyll" aus 2022 zu Ehren von György Ligeti. 110 Werke listet der Komponist insgesamt aus seiner Feder.