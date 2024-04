Kompetenzfrühstück für psychische Gesundheit

Jugendliche setzten sich intensiv mit psychischer Gesundheit auseinander.

Dornbirn. Kürzlich fand bei Russmedia eine spannende Veranstaltung statt, bei der sich mehr als 50 Jugendliche aus der HTL Dornbirn und dem BG Dornbirn intensiv mit dem Thema der psychischen Gesundheit junger Menschen auseinandersetzten. Christian Weiskopf, Obmann von jugendornbirn und gleichzeitig Lehrer an der PTS in Dornbirn, betonte in seiner Begrüßungsrede das zentrale Anliegen der Organisation, junge Menschen und Fachleute zusammenzubringen, um einen Raum für eine offene Diskussion zu schaffen. Das „Kompetenzfrühstück für Aufgeweckte” bietet genau diese Plattform.