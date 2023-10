Kompatscher drängt auf Transit-Gespräche ohne Vorbedingungen

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) drängt in der Dauerproblematik Brennertransit auf Verhandlungen "ohne Vorbedingungen". Dies betreffe sowohl Italien als auch das Bundesland Tirol. "Das gilt für beide Seiten", sagte Kompatscher im APA-Interview. Man müsse "endlich einmal über die Alternative reden", unter anderem über das von Südtirol, Bayern und Tirol paktierte grenzüberschreitende, digitale Verkehrsmanagementsystem, kurz "Slot".

Er biete Südtirol bzw. Bozen gerne einmal mehr als Schauplatz eines möglichen Gipfels in Sachen Transit an, so Kompatscher. Die Initiative müsse aber in erster Linie von den Nationalstaaten Italien, Deutschland und Österreich ausgehen. Nur wenn diese zustimmen, komme ein Staatsvertrag zustande und könne ein digitales Verkehrsmanagement- bzw. Verkehrsleitsystem Realität werden. Die EU-Kommission indes könne, müsse und solle als "Unterstützer und Vermittler" aktiv werden - aber auch als "Ermöglicher", etwa wenn es um eine möglicherweise notwendige Überarbeitung der Wegekostenrichtlinie gehe.