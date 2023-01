Kommt jetzt der große Schneefall?

Seit Wochen fühlt sich der Winter eher nach Frühling an - ändert sich das jetzt?

Rekordtemperaturen in der Silvesternacht, grüne Wiesen und die Skipisten werden immer schmaler - aktuell fühlt es sich in Vorarlberg nicht nach Winter an. Die Temperaturen fallen - zumindest im Rheintal - kaum in Richtung der Frostgrenze.