Kommt heute Abend der Schnee zurück?

Nach einem sonnigen Sonntag soll es am Montagabend im ganzen Land schneien.

Montag

Der Vormittag verläuft noch überwiegend sonnig mit einigen Wolkenfeldern in höheren Luftschichten. Am Nachmittag trübt sich der Himmel von Norden her rasch ein. Lebhafter Nordwestwind kommt auf, im Bergland wird es vorübergehend stürmisch. Gegen Abend beginnt es im ganzen Land zu schneien, unterhalb von 600 Metern ist es anfangs noch Schneeregen. Höchstwerte: -1 bis +4 Grad.

Dienstag

Aus der Nacht heraus liegt noch zahlreiche, tiefe Restbewölkung in den Tälern, welche am Vormittag rasch auflockert. Nachfolgend bleibt es bis über Mittag sehr sonnig, bevor in höheren Luftschichten von Norden her ausgedehnte Wolkenfelder den Himmel überziehen. Die Sonne scheint dann nur noch diffus und wird später ganz abgeschattet. Es bleibt aber trocken. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, Höchstwerte: +1 bis +6 Grad.