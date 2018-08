Kommission soll in Raubkunst-Streit um "Füchse" vermitteln

Im jahrelangen Streit zwischen der Stadt Düsseldorf und jüdischen Erben um ein millionenschweres Gemälde von Franz Marc soll die beratende Kommission für Raubkunstfälle vermitteln. Beide Seiten erklärten sich bereit, das Gremium anzurufen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Der Wert des kubistischen Gemäldes "Füchse" (1913) wird auf rund 14 Millionen Euro geschätzt.

Nach Ansicht der Stadt Düsseldorf müssen die “Füchse” nicht zurückgegeben werden, da das Bild im Ausland “zu einem für damalige Verhältnisse marktgerechten Preis veräußert wurde und der Voreigentümer über den Erlös frei verfügen konnte”. Dies gehe aus neuen Aktenfunden im Museum of Modern Art in New York hervor.