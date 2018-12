Kommandant der US-Marineeinsätze im Nahen Osten tot

Der Kommandant der US-Marineeinsätze im Nahen Osten ist tot. Vizeadmiral Scott Stearney, der erst seit Mai das Zentralkommando der US-Marine im Nahen Osten und die Fünfte Flotte befehligt hatte, wurde am Samstag in seiner Residenz in Bahrain tot aufgefunden, wie die Marine mitteilte. Der Chef der US-Marineeinsätze, Admiral John Richardson, erklärte, die Marine gehe nicht von einem Verbrechen aus.

Ermittler des US-Militärs untersuchen den Todesfall zusammen mit dem Innenministeriums des Golf-Staats, wie Richardson mitteilte. Stearneys Stellvertreter, Konteradmiral Paul Schlise, wurde zum Interimskommandanten ernannt.