Komfort mit Stil und Design

ECCO entwickelt seine Designs seit mehr als 50 Jahren mit Fachwissen, Tradition, besten Ledern und innovativer Komforttechnologie weiter.

Die neue Saison hat dabei einiges zu bieten: Alle Schuhe des dänischen Herstellers wurden mit der markeneigenen ­FLUIDFORM™ Direct-Comfort Technologie entwickelt. Zusätzlich zu einer perfekten Balance zwischen Federung und Dämpfung sorgt diese fortschrittliche ­Direkteinspritztechnologie für eine dauerhafte Verbindung von Sohle und Premium-Obermaterial – all das ohne Nähte oder Klebstoffe.

Das ECCO Byfold Leder wiederum könnte kaum geschmeidiger sein. Zwei hauchdünne Schichten zartes Handschuhleder verschmelzen zu einer einzigartigen ­Lederqualität. Ausgewählte ECCO Leisure und ECCO Soft 8 Modelle sind mit dem speziell entwickelten Leder ausgestattet und bieten so eine perfekte Kombination aus innovativem Komfort und Premium-Leder.

ECCO besitzt als einziger großer Schuhhersteller außerdem die komplette Wertschöpfungskette in eigener Verantwortung. Gerade der Bereich Nachhaltigkeit gewinnt auch bei den Verbrauchern immer mehr an Bedeutung. Das Interesse der Konsumenten hat sich gewandelt und Nachhaltigkeit ist ein bestimmendes Thema geworden. Es ist heute von großer Bedeutung, woher die Konsumgüter und das Material stammen. ECCO gestaltet daher auch den gesamten Produktionsprozess so nachhaltig wie möglich. Neben dem umfangreichen Mitarbeiterschutz stehen der verantwortungsbewusste ­Umgang mit Ressourcen und der Umweltschutz im Vordergrund.