Österreichs Kombinierer bei Riiber-Sieg abgeschlagen

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Samstag beim Weltcup von Lillehammer ihre Topplatzierungen nach dem Springen nicht halten können. Martin Fritz und Franz-Josef Rehrl fielen im 10-km-Langlauf zurück, der Sieg wurde neuerlich zur Beute des heuer in vier Bewerben noch ungeschlagenen Titelverteidigers Jarl Magnus Riiber. Bester ÖSV-Mann war Martin Fritz als Achter (+1:10,6 Min.).

Riiber hatte in der Olympiastadt von 1994 bereits auf der Schanze mit einem 143-m-Satz den Level vorgegeben. Fritz (1:09) und Rehrl (1:19) waren als Dritter und Vierter in Lauerstellung in die zweite Disziplin gestartet. Doch auf der Loipe konnten die ÖSV-Asse, anders als die Norweger (2. Jörgen Graabak) und die Deutschen um den Dritten Fabian Rießle, nicht um die Topplatzierungen mitreden.