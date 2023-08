Kombination Breitensport und Geselligkeit in Perfektion

Der kürzlich stattgefundene Tennis Senioren Montfortcup in Altenstadt brachte Unterhaltung pur.

FELDKIRCH. Die Vereine TC Altenstadt, TC BW Feldkirch, TC Rankweil und ESV Feldkirch bringen jedes Jahr im Monat August abwechselnd eines der größten Tennis Seniorenturniere zur Austragung. Dabei steht nicht nur der Breitenspot im Vordergrund, der Gesellschaftliche Teil kommt aber ganz und gar nicht zu kurz. Die 38. Auflage vom Tennis Senioren Monfortcup mit dem Veranstalter Tennisclub Altenstadt hielt, was er versprach. 311 Starter im Einzel und Doppel spielten in 31 Bewerben, davon 18 in der Klasse A, und an den elf Turniertagen um die Platzierungen. Dabei hatte der Veranstalter TC Altenstadt mit Turnierleiter Marcel Lampert und vielen ehrenamtlichen Helfern mit dem Wetter großes Glück und alle knapp 250 Matches konnten termingerecht über die Bühne gehen. „Ohne die vielen großen und kleinen Sponsoren und Gönner wäre ein solcher Umfang dieses Sommerevent erst gar nicht möglich. Mit der Hilfe vieler Helfer wird der Montfortcup Jahr für Jahr ein großer Erfolg auf allen Linien“, sagt Turnierchef Marcel Lampert. Spannende Spiele, teilweise auf sehr hohem Niveau, konnten viele interessierte Zuschauer täglich auf der wunderschönen, modernen Anlage am Mühlbach des TC Altenstadt verfolgen. Seit Jahren machen dabei ehemalige VEU Feldkirch Größen und Legenden wie der jetzige Pioneers Vorarlberg Geschäftsführer Michael Lampert oder Fritz Ganster und Michael Sparr mit dem Tennis-Racket eine ausgezeichnete Figur und holten sogar Klassensiege.VN-TK