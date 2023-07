Kolumbien startet mit 2:0 über Südkorea in Frauen-Fußball-WM

Das Team Kolumbiens hat sich am Dienstag bei der Fußball-Frauen-WM durch einen 2:0 (2:0)-Sieg gegen Südkorea in eine gute Position für den Aufstieg aus Gruppe H gebracht. Die Tore der Südamerikanerinnen in Sydney erzielten Catalina Usme (30./Elfmeter) und Linda Caicedo (39.). Gruppenfavorit Deutschland hatte am Montag mit einem 6:0-Sieg über Marokko den bisher höchsten Sieg bei diesem Titelkampf und auch am ersten Spieltag gelandet. Jede Equipe war bisher einmal im Einsatz.

War dem Strafstoß im insgesamt 300. Match der Frauen-WM-Geschichte ein Handspiel vorausgegangen, profitierte Caicedo bei ihrem Treffer von einem Fehler von Yoon Young-geul. Die Torhüterin ließ den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen. Nach der Pause wäre ein noch höherer Erfolg gegen die insgesamt zu harmlosen Asiatinnen möglich gewesen. Die Kolumbianerinnen treffen nun am Sonntag auf die Deutschen, die Südkoreanerinnen auf die Marokkanerinnen.

Mit ihrer Einwechslung in der 78. Minute avancierte die Südkoreanerin Casey Phair zur jüngsten bisher bei Frauen-Weltmeisterschaften eingesetzten Spielerin. Die gebürtige US-Amerikanerin schaffte das mit 16 Jahren und 26 Tagen. Die bisherige Rekordhalterin war die Nigerianerin Ifeanyi Chiejine, die Stürmerin war bei ihrem Debüt-Einsatz bei der Endrunde 1999 in den USA 16 Jahre und 34 Tage alt gewesen. Chiejine verstarb 2019 im Alter von nur 36 Jahren.