Kolumbien nach 1:0-Sieg über Jamaika im WM-Viertelfinale

Kolumbiens Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland das Viertelfinale erreicht. Die Südamerikanerinnen besiegten am Dienstag vor 27.706 Zuschauern in Melbourne das Überraschungsteam aus Jamaika mit 1:0 (0:0) und treffen nun am Samstag (09.00 Uhr) in der Runde der besten Acht in Brisbane auf die Europameisterinnen aus England. Den Siegtreffer erzielte Catalina Usme in der 51. Minute.

In der ersten Hälfte entwickelte sich zwischen den beiden amerikanischen Teams ein Spiel mit vielen Nickligkeiten und wenig Strafraumszenen. Dafür begann der zweite Durchgang mit einem Paukenschlag. Nach einer weiten Flanke von Ana Guzman kam das Leder - unter Mithilfe der jamaikanischen Verteidigerin Deneisha Blackwood, die den Ball falsch einschätzte - zu Kapitänin Usme, die mit links überlegt ins lange Eck einnetzte. Für Jamaika war es der erste Gegentreffer im Turnier.

Auf der Gegenseite verpasste Jody Brown den sofortigen Ausgleich, ihr Kopfball nach einem Corner landete am Pfosten und wurde danach von Carolina Arias von der Linie gekratzt (54.). In der Folge verpasste Kolumbien, dass schon Deutschland in der Vorrunde mit 2:1 besiegt hatte, im Konterspiel die Vorentscheidung. Das blieb jedoch folgenlos, da Drew Spence in aussichtsreicher Position per Kopf knapp am Tor vorbeischoss (81.).

Da auch ein Kopfball von Leicy Santos nur an der Stange des jamaikanischen Gehäuses landete (86.), blieb es beim 1:0. Für Kolumbien bedeutete dies den erstmaligen Einzug ins WM-Viertelfinale.