Kolumbien, Japan weiter-Fair Play entschied gegen Senegal

Kolumbien und Japan stehen im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Während die Kolumbianer den Aufstieg und Gruppensieg in Pool H am Donnerstag mit einem 1:0 gegen Senegal aus eigener Kraft schafften, entschied für Japan im Vergleich mit den Afrikanern die Fair-Play-Wertung. Die Asiaten, die gegen die fix ausgeschiedenen Polen 0:1 verloren, haben weniger Gelbe Karten erhalten.

Kolumbien bestreitet das Achtelfinale am kommenden Dienstag in Moskau (20.00 Uhr MESZ). Der Gegner wird am (heutigen) Donnerstagabend zum Abschluss der Gruppenphase zwischen den Pool-G-Kontrahenten Belgien und England ermittelt. Der Gruppensieger aus diesem Duell bekommt es am Montag in Rostow am Don mit Japan zu tun (20.00).