Kollision in Nüziders: Pkw schleudert in Wiese

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall auf der L190 in Nüziders.

Am 22.02.2023, gegen 05.55 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Pkw-Lenker in Nüziders auf der L 190 in Richtung Nenzing und beabsichtigte, bei der Kreuzung mit der L 193 (Km 6,9) geradeaus in Richtung der L 193 weiterzufahren.