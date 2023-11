Kollision in Dornbirn: Mercedes-Benz GLC Coupé kracht in Fiat 500

In der Sandgasse in Dornbirn kollidierten am Donnerstagmorgen ein Mercedes-Benz und ein Fiat 500.

Darum geht's: Kollision zwischen Mercedes-Benz und Fiat 500 in Dornbirn

Unfall ereignete sich in der Sandgasse am Donnerstagmorgen

Sachschaden an beiden Fahrzeugen