Kogler will unberechtigte Förderungen sofort zurückfordern

Die umstrittenen Förderungen aus dem Corona-NPO-Fonds vor allem an den oberösterreichischen Seniorenbund haben Dienstagnachmittag im Nationalrat für eine durchaus emotionale Debatte im Nationalrat gesorgt. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sah im Rahmen dieser "gewisse Hinweise" bzw. eine "Tendenz", dass die Zuwendungen zu Unrecht beantragt worden sein könnten. Sollten das auch die laufenden Prüfungen bestätigen, werde umgehend das Schreiben mit der Rückforderung hinausgehen.

Die Opposition hatte davor scharfe Attacken gegen die ÖVP geführt. FP-Mandatar Christian Hafenecker sprach etwa von einer "Schande", dass man sich in der Volkspartei nicht für den Missbrauch von Steuergeldern entschuldige. Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried meinte, dass das einzige, was in der schwierigen Corona-Zeit gesteigert worden sei, die Einnahmen der ÖVP seien.