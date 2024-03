Koffein verursacht nicht Migräne

Vielen Menschen mit häufigen Migräne-Attacken wird angeraten, Koffein zu meiden. US-Schlafforscher haben jetzt aber den Mythos zerstört, dass zum Beispiel Kaffee diese Kopfschmerzen auslösen kann. Sie beobachteten knapp hundert Patienten und werteten deren Angaben aus. Es fanden sich - mit wenig, mehr oder gar keinem Kaffeekonsum - keine signifikanten Unterschiede.

Die wissenschaftliche Studie von Suzanne Bertisch von der Abteilung für Schlafmedizin an der Harvard Medical School (Boston) und ihren Co-Autoren ist vor kurzem online in der Zeitschrift "Headache" erschienen (6. Februar). "Koffein wird eine Rolle beim 'Triggern' von Migräne zugesprochen. Behandelnde raten womöglich auch zur Koffein-Abstinenz. Aber nur wenige Studien haben diese Verbindung (zwischen Koffein und Migräne; Anm.) untersucht", schrieben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter in "Headache".