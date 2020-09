Köstinger will von Agrana nach Fabrik-Aus "mehr Engagement"

Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Aus der Agrana-Zuckerfabrik Leopoldsdorf nach der heurigen Kampagne im Herbst erwartet sich Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) "mehr Engagement" des Konzerns. "In den letzen Jahren ist von Seiten der Agrana sehr wenig investiert worden", kritisiert die Politikerin den börsennotierten Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern im Fachmagazin "Blick ins Land".

Köstinger verweist im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutz, den die Rübenbauern fordern, darauf, dass in den vergangenen Jahren mit Notfallzulassungen für Neonicotinoide gearbeitet wurde. "Italien, Deutschland und Frankreich haben sie nicht. Den Pflanzenschutz hat es in Österreich also gegeben", so die Landwirtschaftsministerin. "Ein größeres Problem ist sicher der fehlende Niederschlag."