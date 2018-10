Köstinger und Bienkowska betonen Wert von Tourismus für EU

Im Rahmen des 17. EU-Tourismusforums haben die Tourismus zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und EU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska die Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs für Österreich und die EU hervorgestrichen. Für die Zukunft gehe es darum, weg vom Massentourismus eine nachhaltigere Form zu finden, um Lebensqualität und Wertschöpfung zu sichern.

“Der Tourismus ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Sektor in der EU”, sagte Bienkowska am Montag in einer Pressekonferenz in Wien. Köstinger erklärte, dies gelte insbesondere für das Tourismusland Österreich mit 43 Mrd. Euro an Gesamtausgaben im Jahr. Bienkowska verwies darauf, dass die Digitalisierung auch im Tourismus zu neuen Geschäftsmodellen führen wird.