Köstinger: Sommer ist gut gelaufen, 3G funktioniert

Die Sommermonate sind touristisch ganz gut gelaufen, zog heute Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) eine erste Bilanz. Die 3G-Maßnahmen gegen die Pandemie hätten "hervorragend funktioniert", ob hier angesichts der steigenden Infektionszahlen Verschärfungen nötig sind, werde bei einem Treffen mit den Landeshauptleuten nächste Woche Mittwoch besprochen. Sie halte nichts davon, sich diesbezüglich Vorschläge über die Medien auszurichten, so Köstinger vor Journalisten.

Wenn die Belegung der Spitäler mit Covid-Patienten weiter steige, müsse es wohl zu Maßnahmen kommen, diese würden aber regional eingeschränkt bleiben und sich verstärkt an den Spitalskapazitäten und nicht mehr ausschließlich an den Inzidenzzahlen orientieren. Heute wurden 1.753 Neuinfektionen sowie 543 Spitalspatienten gezählt, fünf mehr als gestern. 149 Menschen benötigen ein Intensivbett, ein Plus von sieben innerhalb von 24 Stunden.