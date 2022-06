Körner hört nach Club-Wechsel als ÖBV-Teamchef auf

Raoul Korner absolviert Ende Juni/Anfang Juli seine letzten beiden Spieler als Teamchef der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft. Der 48-Jährige ist zu den Hamburg Towers gewechselt, die ihren neuen Trainer nicht in einer Doppelfunktion sehen wollen. Nachfolger von Korner, der das ÖBV-Team vor drei Jahren übernommen hat, wird sein bisheriger Assistent Chris O'Shea.

Korner hat beim Hamburger BBL-Club einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Für den Wiener ist es nach Braunschweig und Bayreuth der dritte Verein in Deutschland. Da die Towers im EuroCup, dem zweithöchsten europäischen Bewerb, vertreten sind, wollen sie Korner nicht für das österreichische Team freistellen. Die abschließenden Spiele der Vorqualifikation für die EM am 30. Juni gegen Irland und am 3. Juli gegen Zypern werden daher seine Abschiedsvorstellung sein.