König Fußball regiert das Klostertal

Dass Fußball boom zeigte sich kürzlich auf der Fußballanlage in Dalaas.

Bereits zum fünften Mal fand das Fußballturnier der Volksschüler auf dem Fußballplatz in Dalaas statt. Erstmals nahmen neben den Volksschulen aus dem Klostertal auch die Volksschüler aus Lech teil; insgesamt starteten also sieben Schulen ins Fußballturnier. Bei prächtigem Wetter hatten alle Kinder und Lehrer riesigen Spaß bei der Veranstaltung: „Es ist so wichtig, dass sich unsere Kinder sportlich im Freien betätigen und zugleich ihren Spaß dabei haben”, so die Lehrer unisono. Insgesamt waren 265 Kinder der Volksschulen aus Bings, Außerbraz, Innerbraz, Dalaas, Wald, Klösterle und Lech mit ihren Lehrern im Einsatz und mit viel Ehrgeiz dabei. Trotzdem ging es fair zu und die Stimmung war hervorragend: Es wurde gespielt, angefeuert, gelacht und gejubelt. Sogar eigens gemalte Plakate wurden stolz präsentiert. Die Zuschauerkulisse mit vielen interessierten Eltern und Großeltern war enorm. Schlussendlich ging die Volksschule Dalaas als Siegerschule hervor.