Kocher will im Herbst über Arbeitsmarkt-Reform reden

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will im Herbst eine Debatte über eine Arbeitsmarktreform starten. Zunächst wolle er sich noch die August-Arbeitslosenzahlen anschauen und die Zahlen für die Kurzarbeit-Phase 5, die ab 1. Juli läuft. "Wenn wir sehen, dass sich der Arbeitsmarkt weitgehend normalisiert hat, werden wir im Herbst die Diskussion starten", kündigte er vor Journalisten an. Dafür wünscht er sich eine Debatte, in die möglichst viele eingebunden sind.

Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich im Osten höher als im Westen. Um offene Stellen in Westösterreich mit Arbeitslosen aus Ostösterreich zu besetzen sollte man die Zumutbarkeitsbestimmungen verschärfen, heißt es manchmal von Arbeitgeberseite. Kocher glaubt aber nicht, dass eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen sehr viel helfen würde, "die sind derzeit eigentlich problemadäquat", also angemessen, meint er. Schon derzeit sei es in Österreich zumutbar, täglich eine Stunde in eine Richtung zum Arbeitsplatz zu pendeln, in Einzelfällen auch eine Stunde 15 Minuten. "Wenn man das erhöhen würde, würde es auch nichts bringen", meint der Arbeitsminister. Die mangelnde Mobilität liege eher darin, dass in Österreich Menschen, die sesshaft geworden sind, ungern woanders hinziehen. Daher brauche es noch mehr Unterstützung und ein bisschen kulturelle Änderung, dass man regional mobiler werde. In Deutschland hingegen sei es üblicher, zwischen Wirtschaftsräumen zu pendeln und am Wochenende zur Familie zu fahren.