Kochen im Geiste der Hildegard von Bingen

ÖKO-GASTRONOMIE UND TOURISMUS.

Natur-, Umwelt- und Klimaschutz bedeuten Hochgenuss nach dem Konzept der Familie Emanuel Moosbrugger vom Biohotel Schwanen in Bizau. „Der Genusskreislauf ist gegeben, wenn Lebensmittel regional erzeugt, gut verarbeitet und veredelt und mit viel Gefühl zubereitet werden. Das Wohl der Tiere tut auch den Menschen nicht nur physisch gut, sondern ist auch geistiger Hochgenuss“, weiß Schwanen-Chef Emanuel Moosbrugger. „In der Bioküche werden Menüs im Geiste der Hildegard von Bingen zubereitet und beim ,Wilde Weiber‘-Getaway erleben Interessierte einen Rundgang durch die Hotelküche. Auch gesunde Genüsse für sanftes Fasten kommen auf den Tisch.“

Qualität statt Quantität

„Wir schätzen die Qualität der regionalen Lebensmittel und die Beziehung zu unseren Landwirten ist uns enorm wichtig. Zum Gesamtkonzept gehört auch die Bauweise mit heimischen Handwerkern und Holz.“ Täglich nachhaltig wirtschaften heißt die Devise für Familie Moosbrugger. „Gastronomen sollten mehr regionale Produkte kaufen, in Gastronomie und Landwirtschaft sind Qualität statt Quantität sowie Ehrlichkeit und Authentizität geboten. Nur so können Region, bäuerliche Betriebe und Marken Vorarlberg bzw. Bregenzerwald gestärkt werden“, blickt Emanuel Moosbrugger in die Zukunft.„Eine der nachhaltigen Initiativen von BIO AUSTRIA Vorarlberg ist die gastronomische Verknüpfung von internationaler Kochkunst mit Verwendung regionaler und saisonaler Bioprodukte aus Vorarlberg“, freut sich „BIO Vorarlberg“-Projektmanager Florian Timmermann über die neue Cucina fabbrica in Wolfurt, eines der vielen Nachhaltigkeitsprojekte.

Ländle-Lasagne mit Biorind

Ressourcen werden gespart, die regionale Wertschöpfung gestärkt und für die Landwirte bedeutet das tolle Lokal eine weitere Abnahmesicherheit. In modernem Flair gibt’s in der Werksküche Pizza und Pasta, Espresso, Frühstück und Wochenkarte mit Gerichten der Saison. Lasagne al forno vom Vorarlberger Biorind ist die Spezialität des Hauses immer mittwochs. Das Team der Ländle Gastronomie steht hinter der Cucina fabbrica und besteht aus dem erfahrenen Gastronomen Reinhard Lässer vom Landhaus Bregenz und Martin Stöckler, der Genossenschaft BIO Vorarlberg und der Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH. „Es kommen ausschließlich regionale und saisonale Bioprodukte zum Einsatz, besonders beim Fleisch“, führt Flo¬rian Timmermann aus. „Rindfleisch stammt von Vorarlberger Biobetrieben, Schweinefleisch von der Ländle-Metzg. Das Biofleisch wird nach dem Grundsatz ,from nose to tail‘ verarbeitet. Kurze Wege, beste Verwertung und kaum Abfälle tragen zur positiven Klimabilanz bei.“

Hege und Pflege …

… der Herde, rücksichtsvoller Umgang mit der Landschaft und leben im Kreislauf der Natur lautet das Motto der Familie Rainer Schäfer vom Berghotel DAS SCHÄFER in Fontanella. Dort wird durch Wärmerückgewinnung der Küchen-Kälteanlagen der gesamte Pool innen und außen auf angenehme 32 Grad beheizt. Das Große Walsertal ist als einziges Tal in Österreich durch 100 Prozent Wasserkraft völlig autark und so bezieht das Berghotel 100 Prozent Ökostrom. „Mit diesem Ökostrom werden auch unsere E-Bikes getankt“, informiert Rainer Schäfer. „Die gesamte Hotelanlage wird über die hauseigene Pelletheizung versorgt. 95 Prozent unserer Leuchtmittel sind LED-Leuchten. Wir verwenden nur sauerstoffgebleichte Papiere und Toi¬lettenpapiere. Wir verzichten auf Weichspüler und verwenden biozertifizierte Reinigungsmittel aus Österreich. Wir verwenden keine Dosen und trennen unseren Müll in allen Hotelbereichen. Unser Biomüll kommt in den 10.000-Liter-Tank, dessen Inhalt nach der Abstufung einer Biogasanlage zugeführt wird. Alle unsere Bezugs- und Vorhangstoffe sind aus 100 Prozent Schurwolle aus Vorarlberg, Tirol und Graubünden.“ Für die Zukunft wünscht sich Rainer Schäfer „Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft, des Alpwesens – und im Gegenzug auch die Wertschätzung der Bauern für den Tourismus und mehr Engagement in Richtung Eigenvermarktung.“