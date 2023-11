Koblachs Sportkegler bei Titelkämpfen tonangebend

Fünf Medaillen für Stefanie Sieber und Co. in den zwei Disziplinen Sprint und Tandem.

KOBLACH. Der Sportkegelclub Bergfalken Koblach war bei den landesweiten Titelkämpfen in den Disziplinen Sprint und Tandem-Mix der große Abräumer. Mit je zwei ersten und zweiten Plätzen sowie einem dritten Endrang verbuchte der Traditionsverein aus der Kummenberggemeinde fünf Edelmetalle. Der Einzelbewerb im Sprint wird im K.o-System gespielt und sorgte für Hochspannung unter den Athleten. Im reinen Duell von zwei Koblach Spielerinnen behielt Stefanie Sieber gegen die Teamkollegin Tabea Peschl mit zwei Satzpunkten die Oberhand. Simon Pilecky von Koblach gewann das große Finale bei den Herren gegen Jan Nikolic (Dornbirn/Hard) im Sudden-Victory und verdiente sich so seinen Landesmeistertitel. Pilecky erreichte außerdem die beste Leistung bei jeweils zehn Wurf in die Vollen und ins Abräumen mit 114 Kegeln. Hinter dem Duo Brigitte Kohler und Jan Nikolic wurde der Koblacher Thomas Strasser mit Partnerin Bianca Jochum im Tandem-Bewerb guter Zweiter. Vater Stefan Peschl wurde mit Tochter Tabea Peschl noch Dritter und holt die Bronzene. Damit untermauerten die Koblacher Spieler mit konstant guten Leistungen ihre Vormachtstellung auf Landesebene.VN-TK